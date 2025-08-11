Жителям Химок расскажут, какие кружки и творческие студии они могут посещать
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Жители Химок смогут узнать, какие кружки и творческие студии доступны для посещения, в рамках Дня открытых дверей в Доме культуры «Контакт». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Мероприятие состоится 30 августа в 12:00 по адресу: улица Молодежная, дом 20. Участников ждут праздничный концерт от творческих коллективов дома культуры, мастер-классы и интерактивные площадки, детская анимационная программа, презентация кружков и студий.
«Это отличная возможность узнать о работе творческих коллективов, познакомиться с преподавателями и выбрать занятия по интересам. Приходите сами и приглашайте друзей – мы рады каждому!» – поделилась директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 6+