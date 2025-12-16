Жителям Химок расскажут о создателе монумента «Родина-мать зовет!»

Во вторник, 23 декабря, в Химках в Центральной детской школе искусств пройдет творческий вечер, посвященный создателю монументов «Родина-мать зовет!» и «Воин-освободитель» Евгению Вучетичу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская подчеркнула, что такие встречи являются частью культурного и патриотического воспитания. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что в Химках ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.

Новое мероприятие состоится в 17:00 по адресу: улица Чапаева, дом № 6. Посетителям расскажут о биографии скульптора и его знаковых работах.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки «отменить» русскую культуру, особенно важно рассказывать о наших выдающихся деятелях искусства. Творчество Вучетича — это наш мощный ответ любым попыткам принизить величие нашей культуры и нашей Победы», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

*Возрастное ограничение 0+