Жителям Химок расскажут о создателе монумента «Родина-мать зовет!»
Лекцию о монументалисте Евгении Вучетиче проведут в Химках
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]
Во вторник, 23 декабря, в Химках в Центральной детской школе искусств пройдет творческий вечер, посвященный создателю монументов «Родина-мать зовет!» и «Воин-освободитель» Евгению Вучетичу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская подчеркнула, что такие встречи являются частью культурного и патриотического воспитания. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что в Химках ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции и не только.
Новое мероприятие состоится в 17:00 по адресу: улица Чапаева, дом № 6. Посетителям расскажут о биографии скульптора и его знаковых работах.
«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки «отменить» русскую культуру, особенно важно рассказывать о наших выдающихся деятелях искусства. Творчество Вучетича — это наш мощный ответ любым попыткам принизить величие нашей культуры и нашей Победы», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.
