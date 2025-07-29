Жителям и гостям Химок рассказали, какие азиатские блюда готовят в городе

В подмосковных Химках готовят различные азиатские блюда, среди них – гонконгские вафли, напиток бабл-ти, сладости ручной работы, включая моти. Об этом в рамках рубрики «Сделано в Химках» рассказали в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

Так, например, в Новогорске открылось заведение в азиатском стиле, его основал предприниматель Никита Тимофеев.

«Я обожаю создавать что-то новое и видеть, как люди улыбаются, пробуя наши чаи или другие продукты. Это не просто еда и напитки — это эмоции, и мне нравится дарить их гостям. Каждый день — это вызов и возможность удивлять», — поделился он.

В пресс-службе уточнили, что представители администрации встретились с основателем предприятия и трудовым коллективом, чтобы рассказать им о мерах поддержки предпринимателей и других доступных опциях. Узнать подробнее о программах партии «Единая Россия» — «Выбирай свое» и «Предпринимательство» можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.