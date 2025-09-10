Жителям и гостям Химок рассказали о парке «Экоберег»

«Когда-то «Экоберег» был просто идеей, общей мечтой жителей Левобережья. Я помню наши встречи, споры, как мы вместе с администрацией рисовали его будущее. А теперь я прихожу сюда, гуляю по этим дорожкам, вижу смеющихся детей, отдыхающих пенсионеров, и мое сердце наполняется невероятным теплом», — поделилась Спирина.