Жителям и гостям Химок рассказали о парке «Экоберег»

Депутат Спирина рассказала о парке «Экоберег» в Химках

Фото: [Администрация г. о. Химки]

В Химках на территории парка «Экоберег» посетителям доступны благоустроенная набережная со смотровой площадкой, детские и спортивные зоны, скейт-парк и площадка для выгула собак. Об этом рассказала депутат Ирина Спирина, передает пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого  рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

«Когда-то «Экоберег» был просто идеей, общей мечтой жителей Левобережья. Я помню наши встречи, споры, как мы вместе с администрацией рисовали его будущее. А теперь я прихожу сюда, гуляю по этим дорожкам, вижу смеющихся детей, отдыхающих пенсионеров, и мое сердце наполняется невероятным теплом», — поделилась Спирина.

По ее словам, история этой парковой территории может служить примером того, как совместные усилия жителей и властей могут преобразить городскую среду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  подчеркнул  важность культурных событий для жителей Подмосковья.

