Жителям и гостям Химок рассказали о парке «Экоберег»
Депутат Спирина рассказала о парке «Экоберег» в Химках
В Химках на территории парка «Экоберег» посетителям доступны благоустроенная набережная со смотровой площадкой, детские и спортивные зоны, скейт-парк и площадка для выгула собак. Об этом рассказала депутат Ирина Спирина, передает пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.
«Когда-то «Экоберег» был просто идеей, общей мечтой жителей Левобережья. Я помню наши встречи, споры, как мы вместе с администрацией рисовали его будущее. А теперь я прихожу сюда, гуляю по этим дорожкам, вижу смеющихся детей, отдыхающих пенсионеров, и мое сердце наполняется невероятным теплом», — поделилась Спирина.
По ее словам, история этой парковой территории может служить примером того, как совместные усилия жителей и властей могут преобразить городскую среду.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.