Жителям и гостям Подмосковье рассказали о пожарной опасности в лесах

В четверг, 27 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, исключение составят Бородинское, Виноградовское, Егорьевское, Луховицкое, Подольское, Ступинское, Шатурское лесничества, а также лесничество «Русский лес», где прогнозируется I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 28 марта на большей части территории Московской области ожидается II класс опасности, при этом в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс. В субботу, 29 марта, III класс ожидается в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Талдомском, I класс — в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах. На остальной части территории также ожидается II класс.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.