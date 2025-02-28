Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как доехать до масленичных гуляний на автобусах

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области составило список из 31 автобусного маршрута, на которых можно доехать до четырех мест проведения масленичных гуляний в выходные, 1 и 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на маршруте № 24 от платформы Ленинская до остановки «Экспериментальная база» можно доехать до Музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе, 14 автобусных маршрутов — следуют до Центрального парка культуры и отдыха в Пушкинском округе. Помимо этого, на маршрутах: № 5, 2, 3 10, 32к, 16к можно отправиться до парка «Сестрорецкий» в Клину, на 10 маршрутах — до Центрального парка в Богородском округе. Ознакомиться с полным списком маршрутов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.