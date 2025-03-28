Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 28 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Ногинском лесничестве — III класс, в Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 29 марта, в регионе ожидается I класс пожарной опасности. При этом в Ногинском лесничестве прогнозируется III класс, в Егорьевском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс. В воскресенье будет II класс пожарной опасности, в Ногинском лесничестве — III класс.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесах нужно позвонить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.