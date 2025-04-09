Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 9 апреля, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Такой прогноз в регионе сохранится в три ближайшие дня, уточнили в ведомстве. Температура воздуха днем будет составлять от -1 до +4 градусов, ночью — от -1 до -7. Синоптики обещают облачность, возможен снег.

Жителям и гостям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесах можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.