Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 16 апреля, на всей территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг III класс пожарной опасности прогнозируется в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах, в пятницу — на всей территории области.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.