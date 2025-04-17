Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 17 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу II класс прогнозируется в Клинском лесничестве. В субботу, 19 апреля, в регионе ожидается III класс, в Дмитровском и Клинском лесничествах — I класс, в Истринском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.