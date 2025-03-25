Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 25 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, исключение составит Шатурское лесничество — там ожидается III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 26 марта III класс опасности прогнозируется в Луховицком лесничестве. В четверг, 27 марта, I класс ожидается в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах, в остальных — II класс. В ведомстве добавили, что 25 марта в регионе ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит +3…+5 градусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.