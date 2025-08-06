Жителям и гостям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах

В среду, 6 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 7 августа, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничестве спрогнозировали II класс опасности. В пятницу, 8 августа, на большей части территории области ожидается I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +20-26 градусов, ночью –+12-18. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны кратковременные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.