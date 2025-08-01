Жителям и гостям Подмосковья рассказали о пожарной опасности в лесах

В пятницу, 1 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс, в Московском учебно-опытном, Ногинском и Талдомском — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В выходные, 2 и 3 августа, в регионе прогнозировали I класс пожарной опасности. При этом в субботу в Егорьевском и Орехово-Зуевском лесничествах установится II класс пожарной опасности, в Шатурском — III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +21–29 °C, ночью — +14–17 °C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, высока вероятность дождей.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.