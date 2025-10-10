Жителям и гостям Подмосковья рассказали о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах

Жители и гости Подмосковья могут перевозить спортивный инвентарь, в том числе самокаты, скейтборды или роликовые коньки, в автобусах АО «Мострансавто», однако для этого важно соблюдать определенные правила. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, бесплатно в салоне можно провозить компактные предметы, например сложенный самокат или скейтборд. Сумма их длины, ширины и высоты при этом не должна превышать 120 см. Более габаритные вещи, сумма параметров которых составляет не более 180 см, можно перевозить платно, сумма проезда будет зависеть от удаленности поездки.

