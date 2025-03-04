Жителям и гостям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в понедельник, 4 марта, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов, на них было зафиксировано свыше 967 тыс. автомобилей, что на 0,5% больше в сравнении со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что основные затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трассы М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Симферопольское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть аккуратными на дорогах, не забывать про скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.