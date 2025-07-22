Жителям и гостям Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 22 июля, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 23 июля, II класс прогнозировали в Егорьевском и Луховицком лесничествах, в четверг, 24 июля, — в Дмитровском, Истринском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах. Температура воздуха днем в этот период составит +22…+25°C, ночью — +15…+18°C. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.