Жителям Ленинского округа напомнили, почему нельзя смывать в унитаз мусор

Жителям Ленинского округа напомнили, почему нельзя смывать в унитаз бытовой мусор. В муниципалитете стали чаще фиксировать случаи засоров канализации.

Только за одну неделю специалисты Мособлводоканала устранили 251 засор в канализационных сетях региона, рассказали до этого в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам начальника управления ЖКХ Татьяны Нагорневой, в унитаз и раковину нельзя смывать влажные салфетки, подгузники, гигиенические средства, строительные отходы, кошачий наполнитель, остатки пищи, батарейки.

Нагорнева отметила, что управляющая компания часто сталкивается с засорами. Если они крупные, к работам по очистке труб подключаются ресурсоснабжающие организации, что требует значительных сил и средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какое количество объектов водоотведения реконструируют в регионе в этом году.