Жителям Московской области рассказали о новой мошеннической схеме, связанной с медицинскими картами

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей Подмосковья о новой мошеннической схеме, связанной с медицинскими картами.

Так, злоумышленники начали обманывать граждан под видом обновления медицинской карты. Они связываются с жертвой в мессенджере, представляясь медсестрой из поликлиники. Людей убеждают в необходимости обновить данные медкарты. Для этого аферисты просят назвать рост и вес, интересуются жалобами. После этого они сообщают, что для подтверждения обновления данных позвонят.

На втором этапе жертве звонят якобы представители «Госуслуг» и сообщают, что их аккаунт пытались взломать. Для предотвращения они просят продиктовать СМС-код.

Жителям напомнили, что ни в коем случае нельзя передать третьим лицам персональные данные и СМС-коды. Любые подозрительные звонки следует прерывать. Для уточнения информации лучше самостоятельно перезвонить в поликлинику по официальному номеру.

