Жителям Московской области выдали почти 2 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»

С начала 2025 года в Московской области при рождении ребенка выдали почти 2 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!», там собраны самые необходимые вещи для матери и ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Всего более 50 предметов. Благодаря такому набору женщина может посвятить больше времени себе, подготовке к родам, посещению школ будущих мам», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Наборы могут получить граждане России, если их ребенок родился в регионе и был зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Кроме того, вместо него можно получить 20 тыс. рублей. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.