Жителям Подмосковья будет проще записаться на телемедицинскую консультацию

Жителям Подмосковья стало проще записаться на телемедицинскую консультацию, данная функция доступна на главной странице регионального портала госуслуг «Здоровье» при записи на прием к специалисту, выбрав формат «Онлайн-прием». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для удобства жителей мы открыли возможность выбора между очным визитом к врачу и телемедицинской консультацией. Преимущество онлайн-консультации состоит в том, что не надо тратить время на поездку в поликлинику, достаточно иметь доступ в Интернет», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, врачи могут в дистанционном формате контролировать ход лечения, закрывать больничный лист после гриппа, ОРВИ или ковида, продлевать электронный рецепт на льготный лекарственный препарат. Помимо этого, такие консультации проводят для беременных и детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.