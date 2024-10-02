Жителям Подмосковья дали прогноз пожарной опасности в лесах региона

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, при этом в Клинском лесничестве прогнозируется первый класс, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — третий, в Ступинском лесничестве — пятый. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу почти во всех лесах региона ожидается третий класс пожарной опасности. В комитете уточнили, что в ближайшие дни температура воздуха днем составит +13…+19 градусов — ночью +11…+12. Погода будет малооблачной, без осадков.

В случае обнаружения возгорания в лесах граждан призывают сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.