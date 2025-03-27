Жителям Подмосковья дали рекомендации по уходу за кожей вокруг глаз

Дерматовенеролог МОККВД Анна Булавина рассказала, как ухаживать за кожей вокруг глаз, и объяснила, почему такой уход важен. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам врача, кожа вокруг глаз более тонкая и чувствительная, чем кожа на других участках лица. Поэтому она более уязвима перед появлением первых признаков старения — мелких морщин и темных кругов.

Чтобы улучшить состояние кожи вокруг глаз, рекомендуется регулярно очищать ее, используя мягкие средства. Для увлажнения подойдут средства, содержащие гиалуроновую кислоту, сквалан, глицерин и термальная вода. Особое значение имеет защита кожи от ультрафиолетового излучения. Для этого следует использовать крем с SPF и надевать солнцезащитные очки. Для поддержания тонуса кожи век подойдут средства с антиоксидантами, пептидами, коллагеном, ретинолом и экстрактом рамнозы.

При этом важно помнить о значительном влиянии на состояние кожи полноценного сна, сбалансированного питания, здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

Ранее специалисты учреждения поделились советами по уходу за кожей после бритья.