Жителям Подмосковья дали советы, которые помогут обезопасить себя при покупке вторичного жилья

Перед покупкой вторичного жилья важно запросить у продавца выписку из ЕГРН и справку о регистрации, чтобы обезопасить себя. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Помимо этого, стоит запросить нотариальную доверенность и проверить основание права собственности. Покупателям также советуют запросить у продавца справку о регистрации по форме 9 или справку о составе семьи, которые входят в Единый жилищный документ, и изучить разрешение супруга.

В ведомстве также призвали проверить паспорт продавца с помощью онлайн-сервиса МВД России, изучить кадастровый паспорт и проверить задолженности по коммуналке.

«Чтобы не тратить время на самостоятельную проверку квартиры и не нарваться на аферистов, стоит обратиться к специалисту», — добавили в сообщении.

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