Жителям Подмосковья дали советы по выбору спелой клубники

При выборе клубники важно обращать внимание на цвет ягод, они должны быть однородного ярко-красно-розового оттенка, без помятостей и неровностей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что зеленые пятна и белый кончик могут говорить о незрелости плода. Листья клубники не должны быть сухими или желтыми, она должна быть упакована в картонную, деревянную или пластиковую емкость. Жителям региона посоветовали не покупать продукцию в незаконных торговых точках без соответствующей документации.

В регионе производством плодово-ягодных культур занимаются более 20 организаций. Среди них ООО «Плодопитомник „Ягода-Малина“ в Шаховской, ООО „Коломенская ягода“, ООО „Русская ягода“ в Луховицах и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.