Жителям Подмосковья рассказали, как получить консультацию по вопросам отключения воды через робота Женю

Голосовой помощник в сфере жилищно-коммунального хозяйства, робот Женя консультировал жителей Подмосковья по вопросам отключения воды 15 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Обратиться к нему можно по номеру 122, доб. 4. В ведомстве уточнили, что через него жители могут узнать о плановых отключениях, аварийных ситуациях, отправить заявки в диспетчерскую службу и не только. Помощник появился в регионе с ноября 2023 года, за это время он обработал более 292 тыс. звонков и помог создать более 133 тыс. заявок в Единую дежурно-диспетчерскую службу. С начала этого года в 53% случаев Женя самостоятельно обрабатывает обращения без перенаправления на оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.