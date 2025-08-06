Жителям Подмосковья начали раздавать световозвращающие шоперы

В Подмосковье дали старт акции по раздаче пешеходам световозвращающих шоперов. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Акция стартовала в Подольске. Здесь пешеходам и пассажирам раздали более 200 шоперов. Мероприятие провели на остановках и в автобусах АО «Мострансавто».

С января 2025 года в регионе произошло свыше 500 случаев наезда транспорта на пешеходов. Половина инцидентов пришлась на темное время суток. Использование световозвращателей снижает вероятность аварии на 70%, подчеркнули в министерстве. Особенно актуальными такие элементы становятся сейчас в связи с сокращением светового дня.

Световозвращающий шопер — полезный аксессуар, который могут использовать люди всех возрастов. Он позволит стать заметнее на дорогах вечером и привить культуру использования световозвращателей пожилым пешеходам.

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