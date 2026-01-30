Жителям Подмосковья напомнили, как правильно перевозить зимний спортинвентарь в автобусах Мострансавто

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» могут бесплатно перевесить зимний спортивный инвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 см, например, коньки, хоккейные клюшки, санки, одну пару лыж в чехле. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более крупные предметы, параметры которых не превышают 180 см, можно перевозить за плату, в городском сообщении действует фиксированная стоимость 73 рубля, в пригородном — в зависимости от расстояния. При этом пассажирам важно поддерживать чистоту в салоне и сделать так, чтобы инвентарь был максимально очищенным от грязи и снега.

