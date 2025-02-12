Жителям Подмосковья напомнили о мерах пожарной безопасности

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона о мерах пожарной безопасности. Работники ведомства провели ряд профилактических мероприятий в Шатуре, Егорьевске и Луховицах.

По словам специалистов, в холодное время года большинство пожаров происходят в квартирах и домах. Чаще всего — по причине небрежного отношения жителей к правилам безопасности.

Спасатели напомнили, что следует регулярно проверять состояние отопительных приборов, розеток и удлинителей. Нельзя использовать неисправные электроприборы и самодельные устройства. Кроме того, не стоит перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных приборов.

Специалисты призвали не оставлять на ночь включенные обогреватели, устанавливать их возле штор и мебели, просушивать возле них мокрые вещи. Помимо этого, следует помнить, что пожар может произойти из-за брошенного окурка или спички, курения в постели.

В случае возгорания нужно сразу вызвать пожарных. Если пламя небольшое, его нужно потушить водой или подручными средствами. При этом следует помнить, что ни в коем случае нельзя тушить электропроводку и бытовые электроприборы под напряжением. Если с пожаром справиться невозможно, нужно покинуть помещение, плотно закрыв двери и окна.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил спасателей с профессиональным праздником.