Жителям Подмосковья напомнили о необходимости уплатить имущественные налоги

Жителям Подмосковья нужно оплатить имущественные налоги (налог на имущество, НДФЛ, транспортный и земельный налоги) до понедельника. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что налоговое уведомление было направлено в Личный кабинет налогоплательщика или Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, их рассылали по почте, если у человека нет доступа к этим сервисам. Узнать подробности по начислению и уплате имущественных налогов можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.