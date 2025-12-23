Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности в период новогодних праздников

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям и гостям Подмосковья о важности соблюдения правил безопасности в период новогодних праздников.

Во время участия в мероприятиях нельзя допускать действия, которые могут привести к возникновению экстремальных ситуаций и создать опасность для окружающих.

Следует быть осторожным в местах большого скопления людей и обращать внимание на подозрительное поведение людей и предметы, оставленные без присмотра.

Нельзя оставлять без присмотра детей. Их следует держать за руку, в особенности в толпе людей. Перед посещением массового мероприятия рекомендуется рассказать ребенку о правилах безопасности.

«Соблюдение простых правил позволит провести праздничные дни весело и безопасно. О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях следует немедленно сообщать в полицию», — призвал руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион подготовился к Новому году.