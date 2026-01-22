Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки хвойных деревьев в автобусах

В АО «Мострансавто» рассказали жителям, участвующим в акции «Сдай елку на переработку», как перевозить новогодние деревья в автобусах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В салоне автобуса можно провозить деревья, сумма параметров которых составляет не более 180 см. Если этот показатель меньше 120 см, то дерево можно провезти бесплатно.

В городском сообщении за перевозку дерева нужно будет заплатить 73 рубля, в пригородном — в зависимости от расстояния от 73 рублей до 219 рублей.

Перед использованием общественного транспорта дерево нужно обернуть пленкой, тканью или чехлом и связать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе общественного транспорта во время каникул.