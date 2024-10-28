Жителям Подмосковья напомнили о работе туристического портала

В Подмосковье работает туристический портал welcome.mosreg.ru , на котором собрана информация обо всех интересных местах и культурных событиях в регионе, его запустили в 2017 году. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, там есть информация о более тысячи достопримечательностях, собраны идеи для небольших путешествий, представлены свыше 500 ресторанов, более 700 гостиниц, парк-отелей, баз отдыха, глэмпингов и санаториев и не только. Кроме того, там можно узнать о народных художественных промыслах, вскоре появится календарь зимних событий в рамках программы «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.