Жителям Подмосковья напомнили о риске возникновения засоров из-за сброса мусора в канализацию

Жителям Подмосковья напомнили о риске возникновения засоров в результате сброса в канализацию бытового мусора, остатков еды, влажных салфеток.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что только за сентябрь из систем водоотведения региона достали более 26 тонн мусора.

Жителей призвали не смывать в унитаз и раковину остатки еды, включая жир и масло, а также влажные салфетки, подгузники, тряпки, ткань, одежду, песок, сыпучие и строительные смеси, шерсть животных, наполнитель, окурки.

Такие отходы проходят по внутренним трубам, попадают в общие стояки и сети дома и образуют засоры, что приводит к авариям у всего дома. При этом такой мусор относится к IV классу опасности и требует особого подхода к утилизации.

Бытовые отходы следует утилизировать в мусорное ведро, а затем — в баки для сухих или смешанных отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритных отходов.