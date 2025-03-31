Жителям Подмосковья напомнили о старте Экологических игр

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили жителям региона о старте Экологических игр.

«Мы впервые в регионе запускаем проект такого масштаба, в том числе в цифровом формате. Ожидаем привлечение большого числа участников разных возрастов», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках игр участникам предлагается выполнять несложные задания. За это будут начисляться баллы. Каждые пять недель будут определять промежуточные итоги. В завершение игр 21 сентября определят участников, набравших больше всего баллов. Победителей ждут призы.

Для участия в играх нужно установить мобильное приложение «Уберу». Задание первой недели — пригласить друзей и знакомых присоединиться к мероприятию. Скриншоты зарегистрированных аккаунтов нужно направить на электронную почту ecogames2025@ya.ru. За каждого приведенного друга будет начислено два балла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно разъяснить жителям области правила утилизации крупногабаритного мусора.