Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформления долговременного ухода

В Министерстве социального развития Московской области напомнили жителям о возможности оформления долговременного ухода. Бесплатно оформить услугу могут участники СВО, инвалиды и пожилые люди, которым требуется помощь.

Система долговременного ухода позволяет получать профессиональный уход дома в привычной обстановке. В регионе такую услугу получили более 1,5 тыс. человек.

С начала 2026 года услугу расширили — теперь она доступна в 17 муниципалитетах. Чтобы оформить ее, нужно подать соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможности получения услуг Военно-социального центра Минобороны РФ в многофункциональных центрах.