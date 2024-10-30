Жителям Подмосковья напомнили о возможности уплатить налоги на почте при получении письма с уведомлением
Фото: [Татьяна Коробейник]
Жители Подмосковья могут уплатить налоги непосредственно при получении письма с уведомлением на почте. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Помимо этого, сделать это можно в любое время в отделении Почты России в Московском регионе. У жителей есть возможность заранее спланировать свой визит в почтовое отделение, для этого нужно предварительно записаться на прием в мобильном приложении или на сайте компании. Сделать это необходимо не позднее чем за час до посещения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.