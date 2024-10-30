Жителям Подмосковья напомнили о возможности уплатить налоги на почте при получении письма с уведомлением

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Фото: [Татьяна Коробейник]

Жители Подмосковья могут уплатить налоги непосредственно при получении письма с уведомлением на почте. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, сделать это можно в любое время в отделении Почты России в Московском регионе. У жителей есть возможность заранее спланировать свой визит в почтовое отделение, для этого нужно предварительно записаться на прием в мобильном приложении или на сайте компании. Сделать это необходимо не позднее чем за час до посещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области