Жителям Подмосковья напомнили об опасности открытых окон для маленьких детей

В Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили жителям региона о том, что открытые окна представляют серьезную опасность для маленьких детей.

В ведомстве отметили, что с начала мая в регионе выявили уже 15 случаев падения детей из окон. В большинстве случаев из окон выпадали дети в возрасте до восьми лет.

Жителей призвали установить на окнах специальные замки и блокираторы. Также следует передвинуть мебель подальше от окон: дети части забираются на подоконники со стульев.

Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Рекомендуется также рассказать детям о правилах безопасного поведения возле окон.

Помимо этого, в ведомстве посоветовали использовать детские режимы безопасности: на многих современных окнах есть специальные режимы, не позволяющие открыть окно полностью.

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