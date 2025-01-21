Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки спортинвентаря в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья могут бесплатно перевозить спортивный инвентарь в автобусах АО «Мострансавто», если его размер не превышает 120 см. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К таким снаряжениям, например, относятся коньки и хоккейные клюшки. За провоз более крупных предметов, например, велосипедов нужно будет заплатить дополнительно, при этом их параметры в сумме не должны превышать 180 см. Стоимость проезда будет зависеть от удаленности маршрута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.