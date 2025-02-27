Жителям Подмосковья назвали главные правила для укрепления иммунитета

Овощи, зелень и фрукты помогут укрепить иммунитет и справиться с упадком сил. Об этом рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Серпуховской больницы — врач-методист Надежда Чернова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

В рацион стоит включать достаточное количество белка, который содержится в мясе, яйцах, твороге или молочных продуктах, а также в цельных крупах, фасоли, чечевице. Помимо этого, она советует наладить сон, заниматься физической активностью и больше гулять на свежем воздухе.

«Великий пост, который начинается весной, также может стать поводом отказаться от вредных привычек — курения и алкоголя. Алкоголь и никотин — токсические яды, они дают огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, печень, желудочно-кишечный тракт человека и серьезно подрывают иммунитет», — добавила Чернова.

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