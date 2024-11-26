Жителям Подмосковья объяснили, как обезопасить свой гаджет от вируса

Жителям Подмосковья не стоит загружать приложения из непроверенных ресурсов, а также открывать подозрительные сообщения, чтобы не занести в свой гаджет вирус. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, вирус может проникнуть в телефон из магазина приложений, потому что они не всегда справляются с их проверкой. На заражение гаджета указывает появление внезапной рекламы, быстрая разрядка батареи, сильный нагрев устройства, наличие поврежденных файлов и сообщений. В этом случае пользователям советуют проверить систему защиты, обновить устройство и удалить подозрительное приложение. Если это не по помогло, нужно сбросить настройки до заводских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.