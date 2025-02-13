Жителям Подмосковья объяснили, как определить наличие плоскостопия у ребенка
Врач Григорьев: состояние обуви ребенка укажет на наличие плоскостопия
Фото: [пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)]
Для выявления плоскостопия у ребенка важно осмотреть его обувь — при наличии недуга она будет быстро изнашиваться, особенно по внутренней стороне подошвы. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
«Посмотрите на стопы вашего ребенка, когда он стоит на ровной поверхности. Если вы видите, что внутренний край стопы касается пола (или почти касается), то это может сигнализировать о плоскостопии. Также не оставляйте без внимание жалобы на боль в ногах», — сказал врач.
По его словам, о патологии говорят частые боли в ногах и быстрое уставание при ходьбе или занятиях спортом. При выявлении этих признаков эксперт советует как можно скорее обратиться к врачу-травматологу-ортопеду, чтобы пройти курс лечения.
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