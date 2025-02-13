Жителям Подмосковья объяснили, как определить наличие плоскостопия у ребенка

«Посмотрите на стопы вашего ребенка, когда он стоит на ровной поверхности. Если вы видите, что внутренний край стопы касается пола (или почти касается), то это может сигнализировать о плоскостопии. Также не оставляйте без внимание жалобы на боль в ногах», — сказал врач.