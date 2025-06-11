Жителям Подмосковья объяснили, как выбрать качественное мороженое

В случае, если код недействителен или у товара есть нарушения (например, истекающий срок годности), приложение уведомит покупателя о возможной проблеме. В составе хорошего продукта должны присутствовать слова «молочное», «сливочное», «пломбир» или «кисломолочное». При этом от мороженого с растительным жиром в составе, а также от продукции с поврежденной упаковкой рекомендуется отказаться.

По итогам первых четырех месяцев 2025 года в регионе произвели 23,7 тыс. тонн мороженого. Это более 39,8% общего объема мороженого, произведенного в Центральном федеральном округе, и около 12,8% — от всероссийского. Среди крупных региональных производителей — ООО «Фронери Рус», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Богородский хладокомбинат» и ООО «Иль Мио Мороженко».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.