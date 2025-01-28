Жителям Подмосковья объяснили, можно ли кормить собак сладким

Владельцам собак нельзя кормить их продуктами, в которых содержится сахар, потому что они могут спровоцировать образование налета и кариеса на зубах питомца. Об этом сообщили ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Помимо этого, избыток сахара в их рационе может грозить развитием ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней. Также у собак могут появиться расстройство желудка и проблемы с пищеварением. В качестве угощений для животных специалисты советуют выбирать только специальные лакомства.

В случае ухудшения состояния здоровья питомца важно обратиться к врачу. Записаться на прием можно по номеру +7 (495) 668-01-25 или на сайте.

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