Жителям Подмосковья объяснили, можно ли перевести осужденного в исправительную колонию поближе к семье

Человека, который отбывает наказание в исправительной колонии, могут перевести в колонию поближе к его семье по письменному заявлению осужденного или с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Чехова.