Жителям Подмосковья объяснили, можно ли перевести осужденного в исправительную колонию поближе к семье
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Человека, который отбывает наказание в исправительной колонии, могут перевести в колонию поближе к его семье по письменному заявлению осужденного или с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Чехова.
По ее словам, решение об этом принимает федеральный орган уголовно-исполнительной системы, перевод может быть осуществлен при наличии возможности размещения осужденного. При этом он невозможен по отношению к тем, кто отбывает наказание за совершение ряда тяжких преступлений, перечисленных в части 4 статьи 73 УИК РФ.
«Перевод осужденных осуществляется: в исправительные учреждения, расположенные в пределах одного субъекта Российской Федерации, по решению территориального органа уголовно-исполнительной системы; в исправительные учреждения, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации, по решению Федеральной службы исполнения наказаний», — добавила Фаевская.