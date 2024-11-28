Жителям Подмосковья объяснили, нужно ли защищать кожу от солнца в зимний период

Кожу лица нужно защищать от ультрафиолетовых лучей и в зимний период, потому что они могут проникать через облака и стекло. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, особенно важно использовать крем с SPF при лечении системными или наружными ретиноидами, использовании средств с ретинолом или кислотами, склонности к пигментации, куперозу или розацеа. Помимо этого, защитные средства нужно наносить во время прохождения курса пилингов и в ряде других случаев.

«Но в довольно редких случаях, например, если вы редко бываете на улице, не проводите время у окна, не склонны к пигментации и куперозу, не используете высококонцентрированные средства ухода, не делаете агрессивные процедуры и не беспокоитесь по поводу фотостарения, солнцезащитный крем может не понадобиться», — добавила Алимова.

Подобрать солнцезащитный крем может помочь врач-дерматовенеролог, записаться на консультацию к нему можно через региональный портал «Здоровье».

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