Жителям Подмосковья перечислили главные стоп-продукты в питании детей

В рацион питания детей не стоит включать продукты, в которых содержатся трансжиры, усилители вкуса и эмульгаторы, например, бургеры, сосиски, колбасы, соусы и различные полуфабрикаты. Об этом рассказала главный гастроэнтеролог Подмосковья, врач НИКИ детства Екатерина Яблокова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, такие продукты могут спровоцировать ожирения и негативно воздействовать на сердечно-сосудистую систему. Трансжиры также способны нарушить работу ферментативной, гормональной и других систем организма, предупредила врач.

«Также для детей опасно большое количество сахара, повышающего риск развития ожирения и диабета. Лидерство по вредности для желудочно-кишечного тракта ребенка можно отдать лимонадам. В бутылке газировки содержится огромное количество разведенного сахара в жидком вид», — заключила Яблокова.

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