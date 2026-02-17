Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в оценке проектов-победителей грантового конкурса

Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в оценке проектов-победителей конкурса на предоставление субсидий некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества в 2023 году. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Оценка будет проводиться до 17 марта. В ее рамках можно ознакомиться с 39 проектами, реализованными за счет средств областного бюджета и софинансирования Фонда президентских грантов.

По итогам оценки отберут пять лучших проектов. Их авторы получат дипломы и смогут быть представлены к другим формам поощрения и (или) поддержки их деятельности.

Оценить реализацию проектов можно на этом сайте. Также на почту gusk_grantiNKO@mosreg.ru можно отправить свои комментарии по успешности проектов.

