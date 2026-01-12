Жителям Подмосковья представили график личного приема граждан в Мособлдуме на I квартал 2026 года

В Московской областной думе представили график личного приема граждан на I квартал 2026 года. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

На первые три месяца наступившего года в парламенте региона запланированы 23 личных приема жителей. Обратиться к депутатам можно по вторникам и средам.

Прием граждан проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 594-94-94 (каждый день с 10:00 до 13:00). Приемная находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, здание КПП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел личный прием жителей. В его рамках были рассмотрены обращения граждан из разных округов региона.