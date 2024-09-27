Жителям Подмосковья представили список маршрутов для осенних фотосессий

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области составило список из 46 маршрутов, следующих до парков, где можно провести осеннюю фотосессию. Его подготовили в честь Дня туризма, уточнили в пресс-службе ведомства.

Так, до парка Елочку в Домодедово можно добраться на 15 автобусных маршрутах или на пригородных электропоездах Павелецкого направления. Помимо этого, на маршрутах № 55 «Абрамцево — ТЦ Капитолий» и № 76 «Абрамцево — ТЦ Капитолий» можно добраться до Усадьбы Абрамцево в Сергиевом Посаде, до парка Пехорка в Балашихе — на 21 маршруте, выйдя на остановках «Площадь Славы», «Автошкола», «ул. Крупской» и «АТС». Ознакомиться с полным списком мест и маршрутов можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.