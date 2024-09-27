Жителям Подмосковья рассказали, чем опасен узловой зоб у ребенка
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Появление узлового зоба у ребенка может говорить о проблемах со здоровьем, поэтому при появлении дискомфорта при глотании или обнаружении припухлости в области в шеи важно обратиться к врачу. Об этом рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.
По ее словам, чаще всего недуг появляется из-за дефицита йода в организме. Врач отметила, что большинство узлов не представляют опасности, однако, лучше пройти обследование, чтобы исключить риски, которые могут грозить дальнейшим ухудшением состояния ребенка.
«Первый риск связан с тем, что некоторые узлы могут начать производить слишком много гормонов, что приведет к их переизбытку в организме и как следствие токсичного влияния на организм. Такое состояние называется тиреотоксиокоз. Он может привести к потливости, чувству жара, дрожанию рук, тахикардии, эмоциональной нестабильности, мышечной слабости, а также к потере веса у ребенка даже при хорошем аппетите, ухудшению памяти и так далее. Второй риск — онкология щитовидной железы», — уточнила врач-эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф.
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