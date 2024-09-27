Жителям Подмосковья рассказали, чем опасен узловой зоб у ребенка

«Первый риск связан с тем, что некоторые узлы могут начать производить слишком много гормонов, что приведет к их переизбытку в организме и как следствие токсичного влияния на организм. Такое состояние называется тиреотоксиокоз. Он может привести к потливости, чувству жара, дрожанию рук, тахикардии, эмоциональной нестабильности, мышечной слабости, а также к потере веса у ребенка даже при хорошем аппетите, ухудшению памяти и так далее. Второй риск — онкология щитовидной железы», — уточнила врач-эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф.